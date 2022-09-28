Додано: Сер 28 вер, 2022 20:13

Alien написав: Andey написав: а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно. а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.

У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією

ну не знаю-не знаю.... У меня депо закончился и лежал до востребования несколько месяцев - и принудительно не падал на карту.... Просто ходил в А-Банк и снимал валюту по мере ее наличия в кассе... Но это было летом, хз - мож что поменялось ужеДа и как по мне - бакс по 37.95 и евро по 37.45 - это что-то из разряда фантастики- есть куча банков с курсами поприятнее и без этого геморроя с обналичиванием депо в валюту по его завершению)))Даже тот же мой нелюбимый приват по 37.45 - уже ок, а вообще я люблю Укргаз - там и евро плюс-минус рыночный, и бакс 37.3 - и гос. банк. Что еще надо?ну а выбор за Вами!