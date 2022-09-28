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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

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monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:13

  Alien написав:
  Andey написав:а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.

У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією



ну не знаю-не знаю.... У меня депо закончился и лежал до востребования несколько месяцев - и принудительно не падал на карту.... Просто ходил в А-Банк и снимал валюту по мере ее наличия в кассе... Но это было летом, хз - мож что поменялось уже :roll:

Да и как по мне - бакс по 37.95 и евро по 37.45 - это что-то из разряда фантастики :D - есть куча банков с курсами поприятнее и без этого геморроя с обналичиванием депо в валюту по его завершению)))

Даже тот же мой нелюбимый приват по 37.45 - уже ок, а вообще я люблю Укргаз - там и евро плюс-минус рыночный, и бакс 37.3 - и гос. банк. Что еще надо? :mrgreen:


ну а выбор за Вами!
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 28 вер, 2022 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:14

Re: monobank

Andey, є сенс, якщо в тебе є впевненість того, що ти зможеш їх забрати. :D
Раджу прочитати цю гілку Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:17

Re: monobank

от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:21

  Andey написав:от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу


або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:22

Re: monobank

Andey, я ж писав вище: або в касі, або на валютну картку. У касі безкоштовно, а з картки згідно з тарифами картки.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:34

  greenback1996 написав:
  Andey написав:от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу


або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми

Чем больше сумма депозитов для будущей отправки, тем выгоднее...
Беру на заметку
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:09

  greenback1996 написав:ну не знаю-не знаю.... У меня депо закончился и лежал до востребования несколько месяцев - и принудительно не падал на карту.... Просто ходил в А-Банк и снимал валюту по мере ее наличия в кассе... Но это было летом, хз - мож что поменялось уже :roll:

Практичного досвіду не маю. Просто прочитав у застосунку таке:
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Alien
 
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