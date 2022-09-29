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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 20:13
Alien написав: Andey написав:
а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.
У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією
ну не знаю-не знаю.... У меня депо закончился и лежал до востребования несколько месяцев - и принудительно не падал на карту.... Просто ходил в А-Банк и снимал валюту по мере ее наличия в кассе... Но это было летом, хз - мож что поменялось уже
Да и как по мне - бакс по 37.95 и евро по 37.45 - это что-то из разряда фантастики
- есть куча банков с курсами поприятнее и без этого геморроя с обналичиванием депо в валюту по его завершению)))
Даже тот же мой нелюбимый приват по 37.45 - уже ок, а вообще я люблю Укргаз - там и евро плюс-минус рыночный, и бакс 37.3 - и гос. банк. Что еще надо?
ну а выбор за Вами!
Востаннє редагувалось greenback1996
в Сер 28 вер, 2022 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:14
Andey
, є сенс, якщо в тебе є впевненість того, що ти зможеш їх забрати.
Раджу прочитати цю гілку Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:17
от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу
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Andey
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:21
Andey написав:
от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу
або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:22
Andey, я ж писав вище: або в касі, або на валютну картку. У касі безкоштовно, а з картки згідно з тарифами картки.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:34
greenback1996 написав: Andey написав:
от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу
або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми
Чем больше сумма депозитов для будущей отправки, тем выгоднее...
Беру на заметку
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:37
Отвечаю - опыт снятия через А-Банк (13тыс$), через менеджера отделения нужно договариваться... повезет или не повезет... еще те пытання.
Забудьте про то что монобанк пишет.
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vpchelko
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Додано: Сер 28 вер, 2022 23:12
vpchelko написав:
Отвечаю - опыт снятия через А-Банк (13тыс$), через менеджера отделения нужно договариваться... повезет или не повезет... еще те пытання.
Забудьте про то что монобанк пишет.
Ну вы вспомнили...
13 тыс.долларов это задолго до войны ещё было, т.к. сейчас лимит выдачи в день эквивалент 100т. грн.(где-то 2700 долларов).
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lara_08
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