RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:13

  Alien написав:
  Andey написав:а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.

У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією



ну не знаю-не знаю.... У меня депо закончился и лежал до востребования несколько месяцев - и принудительно не падал на карту.... Просто ходил в А-Банк и снимал валюту по мере ее наличия в кассе... Но это было летом, хз - мож что поменялось уже :roll:

Да и как по мне - бакс по 37.95 и евро по 37.45 - это что-то из разряда фантастики :D - есть куча банков с курсами поприятнее и без этого геморроя с обналичиванием депо в валюту по его завершению)))

Даже тот же мой нелюбимый приват по 37.45 - уже ок, а вообще я люблю Укргаз - там и евро плюс-минус рыночный, и бакс 37.3 - и гос. банк. Что еще надо? :mrgreen:


ну а выбор за Вами!
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 28 вер, 2022 20:19, всього редагувалось 2 разів.
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 26.07.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:14

Re: monobank

Andey, є сенс, якщо в тебе є впевненість того, що ти зможеш їх забрати. :D
Раджу прочитати цю гілку Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 08.03.18
Подякував: 498 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:17

Re: monobank

от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу
Andey
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:21

  Andey написав:от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу


або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 26.07.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:22

Re: monobank

Andey, я ж писав вище: або в касі, або на валютну картку. У касі безкоштовно, а з картки згідно з тарифами картки.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 08.03.18
Подякував: 498 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:34

  greenback1996 написав:
  Andey написав:от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу


або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми

Чем больше сумма депозитов для будущей отправки, тем выгоднее...
Беру на заметку
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:09

  greenback1996 написав:ну не знаю-не знаю.... У меня депо закончился и лежал до востребования несколько месяцев - и принудительно не падал на карту.... Просто ходил в А-Банк и снимал валюту по мере ее наличия в кассе... Но это было летом, хз - мож что поменялось уже :roll:

Практичного досвіду не маю. Просто прочитав у застосунку таке:
Зображення
Alien
 
Повідомлень: 743
З нами з: 12.01.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:37

Re: monobank

Отвечаю - опыт снятия через А-Банк (13тыс$), через менеджера отделения нужно договариваться... повезет или не повезет... еще те пытання.

Забудьте про то что монобанк пишет.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 612
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:12

  vpchelko написав:Отвечаю - опыт снятия через А-Банк (13тыс$), через менеджера отделения нужно договариваться... повезет или не повезет... еще те пытання.

Забудьте про то что монобанк пишет.

Ну вы вспомнили...
13 тыс.долларов это задолго до войны ещё было, т.к. сейчас лимит выдачи в день эквивалент 100т. грн.(где-то 2700 долларов).
lara_08
 
Повідомлень: 369
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 126127128129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.