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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53
idealstorm написав: greenback1996 написав: Andey написав:
от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу
або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми
Чем больше сумма депозитов для будущей отправки, тем выгоднее...
Беру на заметку
свифты сейчас почти закрыты
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:03
зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...
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Andey
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:39
Andey написав:
зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...
ну будет прекрасная "реклама" для Гороховского
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nekefer
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