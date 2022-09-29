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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53

  idealstorm написав:
  greenback1996 написав:
  Andey написав:от я ж і питаю зазлалегідь які канали зі зняття долара після закінчення депо? або хоча б гривнею по ринковому курсу


або А-Банк або Універсалбанк. Або свіфт переказ - 17$ комісія + 0.5% від суми

Чем больше сумма депозитов для будущей отправки, тем выгоднее...
Беру на заметку

свифты сейчас почти закрыты
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:03

Re: monobank

зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:39

  Andey написав:зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...

ну будет прекрасная "реклама" для Гороховского :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:31

Він же до війни обіцяв котомати поставити - нехай тепер вантажить у них валюту.
klug
 
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  #<1 ... 127128129130
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