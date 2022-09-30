idealstorm написав:
Чем больше сумма депозитов для будущей отправки, тем выгоднее...
Беру на заметку
свифты сейчас почти закрыты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53
свифты сейчас почти закрыты
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:03
Re: monobank
зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:39
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:31
Він же до війни обіцяв котомати поставити - нехай тепер вантажить у них валюту.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:15
Re: monobank
А по якому курсу можна зняти гривню з доларової картки монобанку в касі Абанку?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:10
Re: monobank
Вже по 100 тис. можна буде
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