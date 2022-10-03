monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:10
klug написав:
Він же до війни обіцяв котомати поставити - нехай тепер вантажить у них валюту.
а таки дійсно! щось сильно заглохла тема...
де воно все??
https://www.the-village.com.ua/village/ ... bila-banda
ще й якісь попко-мати мали бути
https://www.the-village.com.ua/village/ ... t-bankomat
greenozon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:18
Andey написав:
зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...
ой, а а-банк стоїть першим в списку системних банків куди тут рекомендують вкласти 50К.
ScaryBee
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:27
ScaryBee написав: Andey написав:
зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...
ой, а а-банк стоїть першим в списку системних банків куди тут рекомендують вкласти 50К.
це банк бандитів суркісів, що зараз працюють в поті чола в батальоні монако
а коли драпали із неньки, то вивезли кешему багацько мільйонів баксів
якщо копнути глибше то буде смердіти ще більше
greenozon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:58
greenozon написав:
де воно все??
Пішло у слід за к̶о̶р̶а̶б̶л̶е̶м̶ чесним кешбеком 20%.
greenozon написав:
це банк бандитів суркісів, що зараз працюють в поті чола в батальоні монако
а коли драпали із неньки, то вивезли кешему багацько мільйонів баксів
якщо копнути глибше то буде смердіти ще більше
Дійсно, гидота, не те, що банки чесних гаманців хутіна.
klug
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Додано: Пон 03 жов, 2022 16:59
Если кто в курсе, то подскажите, пожалуйста, какие лимиты у монобанка? На какую сумму в месяц можно получать переводов с других карт и переводить на другие карты так чтобы карту не заблокировали?
vovareuckij
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:36
vovareuckij, по каждому клиенту применяется индивидуальный подход. Система может возбудиться хоть от 1 ₴. А так можно рассчитывать на 400к грн в месяц.
Howl
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:13
Howl спасибо, а то нигде не находил информации по этой теме.
vovareuckij
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