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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:10

  klug написав:Він же до війни обіцяв котомати поставити - нехай тепер вантажить у них валюту.


а таки дійсно! щось сильно заглохла тема...
де воно все?? https://www.the-village.com.ua/village/ ... bila-banda

ще й якісь попко-мати мали бути
https://www.the-village.com.ua/village/ ... t-bankomat
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:18

  Andey написав:зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...

ой, а а-банк стоїть першим в списку системних банків куди тут рекомендують вкласти 50К.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:27

  ScaryBee написав:
  Andey написав:зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...

ой, а а-банк стоїть першим в списку системних банків куди тут рекомендують вкласти 50К.


це банк бандитів суркісів, що зараз працюють в поті чола в батальоні монако
а коли драпали із неньки, то вивезли кешему багацько мільйонів баксів
якщо копнути глибше то буде смердіти ще більше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:58

  greenozon написав:де воно все??

Пішло у слід за к̶о̶р̶а̶б̶л̶е̶м̶ чесним кешбеком 20%.

  greenozon написав:це банк бандитів суркісів, що зараз працюють в поті чола в батальоні монако
а коли драпали із неньки, то вивезли кешему багацько мільйонів баксів
якщо копнути глибше то буде смердіти ще більше

Дійсно, гидота, не те, що банки чесних гаманців хутіна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:59

Re: monobank

Если кто в курсе, то подскажите, пожалуйста, какие лимиты у монобанка? На какую сумму в месяц можно получать переводов с других карт и переводить на другие карты так чтобы карту не заблокировали?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:36

Re: monobank

vovareuckij, по каждому клиенту применяется индивидуальный подход. Система может возбудиться хоть от 1 ₴. А так можно рассчитывать на 400к грн в месяц.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:13

Howl спасибо, а то нигде не находил информации по этой теме.
vovareuckij
 
Повідомлень: 314
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