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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:10

  klug написав:Він же до війни обіцяв котомати поставити - нехай тепер вантажить у них валюту.


а таки дійсно! щось сильно заглохла тема...
де воно все?? https://www.the-village.com.ua/village/ ... bila-banda

ще й якісь попко-мати мали бути
https://www.the-village.com.ua/village/ ... t-bankomat
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:18

  Andey написав:зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...

ой, а а-банк стоїть першим в списку системних банків куди тут рекомендують вкласти 50К.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:27

  ScaryBee написав:
  Andey написав:зашел в отделение А-банка,
сказали что снятие доллара с карты хоть монобанка хоть Абанка только по наличию валюты в кассе. Заказать валюту на отделение нельзя.
Вот така х.йня, малятка...

ой, а а-банк стоїть першим в списку системних банків куди тут рекомендують вкласти 50К.


це банк бандитів суркісів, що зараз працюють в поті чола в батальоні монако
а коли драпали із неньки, то вивезли кешему багацько мільйонів баксів
якщо копнути глибше то буде смердіти ще більше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:58

  greenozon написав:де воно все??

Пішло у слід за к̶о̶р̶а̶б̶л̶е̶м̶ чесним кешбеком 20%.

  greenozon написав:це банк бандитів суркісів, що зараз працюють в поті чола в батальоні монако
а коли драпали із неньки, то вивезли кешему багацько мільйонів баксів
якщо копнути глибше то буде смердіти ще більше

Дійсно, гидота, не те, що банки чесних гаманців хутіна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:59

Re: monobank

Если кто в курсе, то подскажите, пожалуйста, какие лимиты у монобанка? На какую сумму в месяц можно получать переводов с других карт и переводить на другие карты так чтобы карту не заблокировали?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:36

Re: monobank

vovareuckij, по каждому клиенту применяется индивидуальный подход. Система может возбудиться хоть от 1 ₴. А так можно рассчитывать на 400к грн в месяц.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:13

Howl спасибо, а то нигде не находил информации по этой теме.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:58

Re: monobank

  vovareuckij написав:Howl спасибо, а то нигде не находил информации по этой теме.


Эта инфа уже как минимум 2х годичной давности, когда ввели новый финмон. Гуглиться на изи "новый финмон украина"... по факту уже не такой уж и новый.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:20

Re: monobank

  vovareuckij написав:а то нигде не находил информации по этой теме.
Заходите в приложение и читаете "Чинні обмеження", раздел "Поповнення карток".
Howl
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