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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:45

угу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49

  Amethyst написав:угу

Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95
Arien
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Повідомлень: 1089
З нами з: 09.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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  #<1 ... 129130131132
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