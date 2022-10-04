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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:45
угу
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Amethyst
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49
Amethyst написав:
угу
Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95
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Arien
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:40
Arien написав: Amethyst написав:
угу
Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95
Горох подисдержался.
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Ratatui
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