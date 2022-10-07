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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
13
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:45

угу
Amethyst
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Повідомлень: 3205
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Подякували: 594 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49

  Amethyst написав:угу

Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95
Arien
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Повідомлень: 1094
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Подякував: 156 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:40

  Arien написав:
  Amethyst написав:угу

Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95


Горох подисдержался. :(
Ratatui
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Повідомлень: 7899
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:57

Re: monobank

то моно валютні депо зламав, что то мені так не пощастило ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:29

  Kalgan написав:то моно валютні депо зламав, что то мені так не пощастило ?

Ти шо, вар'ят купувать по 37.95 ???
idealstorm
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Повідомлень: 1749
З нами з: 06.03.09
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  #<1 ... 129130131132
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