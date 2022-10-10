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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:45
угу
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Amethyst
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:49
Amethyst написав:
угу
Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95
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Arien
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:40
Arien написав: Amethyst написав:
угу
Спасибо,
лидирует:У Альфы 37,65, у Привата вообще 37,45, а у Мони 37,95
Горох подисдержался.
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Ratatui
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:57
то моно валютні депо зламав, что то мені так не пощастило ?
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Kalgan
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:29
Kalgan написав:
то моно валютні депо зламав, что то мені так не пощастило ?
Ти шо, вар'ят купувать по 37.95 ???
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idealstorm
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:08
idealstorm написав: Kalgan написав:
то моно валютні депо зламав, что то мені так не пощастило ?
Ти шо, вар'ят купувать по 37.95 ???
та треба було докупити трохи саме в моно )
вже полагодили
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Kalgan
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:03
А що так все сумно у банці? Закінчився депо місяць тому 990$. Пишуть у підтримки що тільки 2.11 зможу зняти.
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envyme1
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:22
Monobank піддається DDoS атакам після оголошення волонтерами масштабних зборів на дрони-камікадзе для ЗСУ у відповідь на масований удар РФ по Україні.
Про це у Telegram заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
За його словами, невідомі атакували посилання, за якими здійснювався перехід користувачів на збори коштів.
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greenozon
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Додано: Пон 10 жов, 2022 19:51
envyme1 написав:
А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...
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Howl
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