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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:22
А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...
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v-pisarenko
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Додано: Вів 11 жов, 2022 10:27
Howl написав: envyme1 написав:
А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...
любой банк может купить наличные, есть целый рынок налички, берешь 1 млн грн бумагой а платишь 1 млн +1000 грн безналом, условно
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nekefer
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Додано: Вів 11 жов, 2022 13:43
nekefer
, может и имеем этот результат:
envyme1 написав:
Пишуть у підтримки що тільки 2.11 зможу зняти.
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Howl
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Додано: Вів 11 жов, 2022 14:59
nekefer написав: Howl написав: envyme1 написав:
А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...
любой банк может купить наличные, есть целый рынок налички, берешь 1 млн грн бумагой а платишь 1 млн +1000 грн безналом, условно
а в реальности мин 5000.за валюту 10000,и то не факт что привезут.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 16:01
nekefer написав: Howl написав: envyme1 написав:
А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...
любой банк может купить наличные, есть целый рынок налички, берешь 1 млн грн бумагой а платишь 1 млн +1000 грн безналом, условно
І куди моня має цю валюту везти, в Універсал? Схоже, що Суркіси там закатали таку премію за довіз, що Горох не потягнув, навіть економлячи на відділеннях.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 16:22
v-pisarenko написав:
А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...
В том, что в отделения ходить не надо.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:16
v-pisarenko написав:
А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...
я им пользуюсь так как:
1. есть кешбек (не сегодня я получил уже 8350 грн.)
2. удобно осуществлять коммунальные платежи (без комиссий, сразу видно по некоторым компаниям долг для оплаты).
3. переброска денег на карты других банков без комиссий
4. пополнение в терминалах без комиссий
5. можешь залазить в минус (кредитные деньги), при условии погашения долга до конца следующего месяца никаких процентов и комиссий.
6. ну и главное - удобное в пользовании мобильное приложение
7. нет ежемесячной абонентской платы за обслуживание карты
Есть альтернатива?
П.С.
для сравнение, в банке, где у меня зарплатный проект, минимальныя сумма за обслуживание карты - 25 грн в месяц
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