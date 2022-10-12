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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
13
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:22

А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...
v-pisarenko
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:27

  Howl написав:
  envyme1 написав:А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...

любой банк может купить наличные, есть целый рынок налички, берешь 1 млн грн бумагой а платишь 1 млн +1000 грн безналом, условно
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:43

Re: monobank

nekefer, может и имеем этот результат:
  envyme1 написав:Пишуть у підтримки що тільки 2.11 зможу зняти.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 14:59

  nekefer написав:
  Howl написав:
  envyme1 написав:А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...

любой банк может купить наличные, есть целый рынок налички, берешь 1 млн грн бумагой а платишь 1 млн +1000 грн безналом, условно
а в реальности мин 5000.за валюту 10000,и то не факт что привезут.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:01

  nekefer написав:
  Howl написав:
  envyme1 написав:А що так все сумно у банці?
Банк без відділень. Готівкову валюту залучати не може, тільки через партнерів...

любой банк может купить наличные, есть целый рынок налички, берешь 1 млн грн бумагой а платишь 1 млн +1000 грн безналом, условно

І куди моня має цю валюту везти, в Універсал? Схоже, що Суркіси там закатали таку премію за довіз, що Горох не потягнув, навіть економлячи на відділеннях.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 16:22

  v-pisarenko написав:А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...

В том, что в отделения ходить не надо.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:16

  v-pisarenko написав:А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...

я им пользуюсь так как:

1. есть кешбек (не сегодня я получил уже 8350 грн.)
2. удобно осуществлять коммунальные платежи (без комиссий, сразу видно по некоторым компаниям долг для оплаты).
3. переброска денег на карты других банков без комиссий
4. пополнение в терминалах без комиссий
5. можешь залазить в минус (кредитные деньги), при условии погашения долга до конца следующего месяца никаких процентов и комиссий.
6. ну и главное - удобное в пользовании мобильное приложение
7. нет ежемесячной абонентской платы за обслуживание карты

Есть альтернатива?

П.С.
для сравнения, в банке, где у меня зарплатный проект, минимальныя сумма за обслуживание карты - 25 грн в месяц
Востаннє редагувалось Примат в Сер 12 жов, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:12

8. Нема технічних овердрафтів, якими хворіє дуже багато банків.
root
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:30

Re: monobank

ктото пробовал пополнять через гуглпей с карты примата?? комиссию берут также как за перевод на карту или считается как покупка в магазине без комсы?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:20

Re: monobank

nekefer, пополнение карт monobank через Apple/Google Pay/Wallet пройдёт с кодом МСС перевода. Чуда не будет.
Howl
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