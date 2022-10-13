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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 23:18
nekefer написав:
ктото пробовал пополнять через гуглпей с карты примата?? комиссию берут также как за перевод на карту или считается как покупка в магазине без комсы?
ага, еще и с кешбеком
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Додано: Чет 13 жов, 2022 01:19
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За годівлю кота має бути кешбек у категорії "тварини". Усе логічно. Горох знову усіх кидає.
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