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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
13
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:18

  nekefer написав:ктото пробовал пополнять через гуглпей с карты примата?? комиссию берут также как за перевод на карту или считается как покупка в магазине без комсы?


ага, еще и с кешбеком

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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 01:19

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За годівлю кота має бути кешбек у категорії "тварини". Усе логічно. Горох знову усіх кидає.
klug
 
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