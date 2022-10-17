ага, еще и с кешбеком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 23:18
Додано: Чет 13 жов, 2022 01:19
IMPRINTER
За годівлю кота має бути кешбек у категорії "тварини". Усе логічно. Горох знову усіх кидає.
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:43
С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
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