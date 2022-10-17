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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
13
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:18

  nekefer написав:ктото пробовал пополнять через гуглпей с карты примата?? комиссию берут также как за перевод на карту или считается как покупка в магазине без комсы?


ага, еще и с кешбеком

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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 01:19

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За годівлю кота має бути кешбек у категорії "тварини". Усе логічно. Горох знову усіх кидає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:43

С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
Игорь Алексеевич
 
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