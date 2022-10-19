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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 23:18
nekefer написав:
ктото пробовал пополнять через гуглпей с карты примата?? комиссию берут также как за перевод на карту или считается как покупка в магазине без комсы?
ага, еще и с кешбеком
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Додано: Чет 13 жов, 2022 01:19
IMPRINTER
За годівлю кота має бути кешбек у категорії "тварини". Усе логічно. Горох знову усіх кидає.
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klug
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:43
С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:17
Игорь Алексеевич написав:
С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
На ПУМБ треба тягнути, а не штовхати - одразу двох проблем би уникнули. А ще можна СЕПнути. Для чого битися об стіну?
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klug
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:54
klug написав: Игорь Алексеевич написав:
С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
На ПУМБ треба тягнути, а не штовхати - одразу двох проблем би уникнули. А ще можна СЕПнути. Для чого битися об стіну?
Дякую))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:24
Игорь Алексеевич написав:
С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
Підвоху немає, просто вказуєте прізвище/ім'я отримувача і все. За один раз можна переказати 60к - ліміт мастеркард.
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Maxwe11
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:38
А приложение Моно в последние полчаса у всех нормально работает?
Что-то у меня сплошные ошибки, а один раз вообще выбило, пришлось по-новой авторизоваться.
P.S. И поддержка в Вайбере молчит...
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Искатель
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:04
Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.
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oblik2008
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:27
oblik2008 написав:
Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.
днем было по старому
но все равно бессмысленно
как забрать наличный бакс из моно если не из Киева
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nekefer
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