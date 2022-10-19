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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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monobank 4.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
13
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:18

  nekefer написав:ктото пробовал пополнять через гуглпей с карты примата?? комиссию берут также как за перевод на карту или считается как покупка в магазине без комсы?


ага, еще и с кешбеком

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IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 01:19

IMPRINTER
За годівлю кота має бути кешбек у категорії "тварини". Усе логічно. Горох знову усіх кидає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:43

С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:17

  Игорь Алексеевич написав:С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.

На ПУМБ треба тягнути, а не штовхати - одразу двох проблем би уникнули. А ще можна СЕПнути. Для чого битися об стіну?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:54

  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.

На ПУМБ треба тягнути, а не штовхати - одразу двох проблем би уникнули. А ще можна СЕПнути. Для чого битися об стіну?
Дякую))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:24

  Игорь Алексеевич написав:С моно белой на пумб в сутки сколько можно перекинуть?
а то перекинул 29шт., а надо 40шт. На остаток 11шт пишет напишите вашу фамилию и имя. Подвоха нет, или лучше завтра остаток перекинуть? пробовал и 1тыс, всё равно пишет ваша Ф.И.

Підвоху немає, просто вказуєте прізвище/ім'я отримувача і все. За один раз можна переказати 60к - ліміт мастеркард.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:38

А приложение Моно в последние полчаса у всех нормально работает?

Что-то у меня сплошные ошибки, а один раз вообще выбило, пришлось по-новой авторизоваться.

P.S. И поддержка в Вайбере молчит...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:04

Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:27

  oblik2008 написав:Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому
но все равно бессмысленно
как забрать наличный бакс из моно если не из Киева :oops:
nekefer
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