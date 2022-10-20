Та не торопитесь
Скоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грн
А то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:46
Додано: Чет 20 жов, 2022 08:52
текущая доходность облигаций правительства сша с погашением 20 апреля 2023 года 4,45% годовых, это считается апсолютно надежным и безопасным вложением денег, бери хоть сейчас от 1000 дол
у мони долларовые овгз до апреля дают 3,71% годовых
Додано: Чет 20 жов, 2022 08:55
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:31
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:22
навіть Велика Палата Верховного Суду відклала оголошення рішення у справі за позовом Дубілета О.В. до ПриватБанку через повітряну тривогу.
|