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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
13
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:46

  nekefer написав:как забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Та не торопитесь
Скоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грн :mrgreen:
А то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 08:52

  Amethyst написав:
  nekefer написав:как забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Та не торопитесь
Скоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грн :mrgreen:
А то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась?

текущая доходность облигаций правительства сша с погашением 20 апреля 2023 года 4,45% годовых, это считается апсолютно надежным и безопасным вложением денег, бери хоть сейчас от 1000 дол

у мони долларовые овгз до апреля дают 3,71% :roll: годовых
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 08:55

  klug написав:
  nekefer написав:
  oblik2008 написав:Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому
но все равно бессмысленно
как забрать наличный бакс из моно если не из Киева :oops:

Прогуляти прямо з картки?

яш не в Монако, у нас гуляют за гривну
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:31

  nekefer написав:
  oblik2008 написав:Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому
но все равно бессмысленно
как забрать наличный бакс из моно если не из Киева :oops:

Під час повітряної тривоги ніяк
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:22

  sens написав:
  nekefer написав:
  oblik2008 написав:Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому
но все равно бессмысленно
как забрать наличный бакс из моно если не из Киева :oops:

Під час повітряної тривоги ніяк

навіть Велика Палата Верховного Суду відклала оголошення рішення у справі за позовом Дубілета О.В. до ПриватБанку через повітряну тривогу.
Мизантрóп
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