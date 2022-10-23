Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 132133134135 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 31 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 10% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 10 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 13 Всього голосів : 31 Додано: Сер 19 жов, 2022 18:46 nekefer написав: как забрать наличный бакс из моно если не из Киева как забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Та не торопитесь

Скоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грн

А то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась? Та не торопитесьСкоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грнА то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась? Amethyst

Повідомлень: 3255 З нами з: 05.05.21 Подякував: 202 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 08:52 Amethyst написав: nekefer написав: как забрать наличный бакс из моно если не из Киева как забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Та не торопитесь

Скоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грн

А то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась? Та не торопитесьСкоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грнА то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась?

текущая доходность облигаций правительства сша с погашением 20 апреля 2023 года 4,45% годовых, это считается апсолютно надежным и безопасным вложением денег, бери хоть сейчас от 1000 дол



у мони долларовые овгз до апреля дают 3,71% годовых текущая доходность облигаций правительства сша с погашением 20 апреля 2023 года 4,45% годовых, это считается апсолютно надежным и безопасным вложением денег, бери хоть сейчас от 1000 долу мони долларовые овгз до апреля дают 3,71%годовых nekefer

Повідомлень: 286 З нами з: 24.10.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 08:55 klug написав: nekefer написав: oblik2008 написав: Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата. Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому

но все равно бессмысленно

как забрать наличный бакс из моно если не из Киева днем было по старомуно все равно бессмысленнокак забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Прогуляти прямо з картки? Прогуляти прямо з картки?

яш не в Монако, у нас гуляют за гривну яш не в Монако, у нас гуляют за гривну nekefer

Повідомлень: 286 З нами з: 24.10.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 10:31 nekefer написав: oblik2008 написав: Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата. Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому

но все равно бессмысленно

как забрать наличный бакс из моно если не из Киева днем было по старомуно все равно бессмысленнокак забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Під час повітряної тривоги ніяк Під час повітряної тривоги ніяк sens

Повідомлень: 13043 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:22 sens написав: nekefer написав: oblik2008 написав: Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата. Моно опустил курс USD. Опять на коп ниже Привата.

днем было по старому

но все равно бессмысленно

как забрать наличный бакс из моно если не из Киева днем было по старомуно все равно бессмысленнокак забрать наличный бакс из моно если не из Киева

Під час повітряної тривоги ніяк Під час повітряної тривоги ніяк

навіть Велика Палата Верховного Суду відклала оголошення рішення у справі за позовом Дубілета О.В. до ПриватБанку через повітряну тривогу. навіть Велика Палата Верховного Суду відклала оголошення рішення у справі за позовом Дубілета О.В. до ПриватБанку через повітряну тривогу. Мизантрóп

Повідомлень: 7150 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1481 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 08:46 Примат написав: v-pisarenko написав: А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось... А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...

я им пользуюсь так как:



1. есть кешбек (не сегодня я получил уже 8350 грн.)

2. удобно осуществлять коммунальные платежи (без комиссий, сразу видно по некоторым компаниям долг для оплаты).

3. переброска денег на карты других банков без комиссий

4. пополнение в терминалах без комиссий

5. можешь залазить в минус (кредитные деньги), при условии погашения долга до конца следующего месяца никаких процентов и комиссий.

6. ну и главное - удобное в пользовании мобильное приложение

7. нет ежемесячной абонентской платы за обслуживание карты



Есть альтернатива?



П.С.

для сравнения, в банке, где у меня зарплатный проект, минимальныя сумма за обслуживание карты - 25 грн в месяц я им пользуюсь так как:1. есть кешбек (не сегодня я получил уже 8350 грн.)2. удобно осуществлять коммунальные платежи (без комиссий, сразу видно по некоторым компаниям долг для оплаты).3. переброска денег на карты других банков без комиссий4. пополнение в терминалах без комиссий5. можешь залазить в минус (кредитные деньги), при условии погашения долга до конца следующего месяца никаких процентов и комиссий.6. ну и главное - удобное в пользовании мобильное приложение7. нет ежемесячной абонентской платы за обслуживание картыЕсть альтернатива?П.С.для сравнения, в банке, где у меня зарплатный проект, минимальныя сумма за обслуживание карты - 25 грн в месяц



1. Кешбек у мене лише на 3 позиції, 2 з яких я майже не використовую. Та навіть на продукти треба не забувати вмикати кожного місяця, не вірю що останнє неможливо автоматизувати;

2. сплата за комуналку не така зручна як у приваті, хоча і безкоштовна, це + ;

3. не знаю як у інших, у мене з привату і на приват гроші йдуть з комісією. переказ між картами монобанку безкоштовний, хоча це й не дивно - так усюди;

4. поповнення тільки в айбоксах безкоштовне;

5. Кредитний ліміт то загадка і лотерея для багатьох. Ніхто не розуміє як і кому його призначають. Кредитна картка без кредиту - то дуже схоже на банківську махінацію з огляду на їх рекламу;

6. Мобільний додаток - це основне невдобство користування монобанком, показувати це як плюс - взагалі смішно. Відсутність веб-версії і параноїдальне обмеження на вхід в монобанк з будь-якого віртуального пристрою викликають як мінімум подив. В ДІЮ можна зайти з віртуалки, а в монобанк ні - вони особливі.

7. Було б дивно якщо ще і щомісячна сплата була, хто б туди взагалі пішов.



Якщо комусь подобається в котиків гратись - грайтесь звичайно, то ваше право... 1. Кешбек у мене лише на 3 позиції, 2 з яких я майже не використовую. Та навіть на продукти треба не забувати вмикати кожного місяця, не вірю що останнє неможливо автоматизувати;2. сплата за комуналку не така зручна як у приваті, хоча і безкоштовна, це + ;3. не знаю як у інших, у мене з привату і на приват гроші йдуть з комісією. переказ між картами монобанку безкоштовний, хоча це й не дивно - так усюди;4. поповнення тільки в айбоксах безкоштовне;5. Кредитний ліміт то загадка і лотерея для багатьох. Ніхто не розуміє як і кому його призначають. Кредитна картка без кредиту - то дуже схоже на банківську махінацію з огляду на їх рекламу;6. Мобільний додаток - це основне невдобство користування монобанком, показувати це як плюс - взагалі смішно. Відсутність веб-версії і параноїдальне обмеження на вхід в монобанк з будь-якого віртуального пристрою викликають як мінімум подив. В ДІЮ можна зайти з віртуалки, а в монобанк ні - вони особливі.7. Було б дивно якщо ще і щомісячна сплата була, хто б туди взагалі пішов.Якщо комусь подобається в котиків гратись - грайтесь звичайно, то ваше право... v_pisarenko

Повідомлень: 3 З нами з: 23.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 13:07 v_pisarenko

1. Объективно 3 лучше чем 0. У многих банков тоже выбирать нужно, как и здесь.

2. Ни разу не платил через monobank и тоже в целом считаю, что в Привате удобнее (по крайней мере, было). Был период, когда настроил регулярные платежи и пару лет в коммуналку вручную особо не влазил. Тем не менее, в последнее время оплачиваю в основном не через Приват.

3. Так это у Вас как раз комиссии Привата, а не monobank.

4. Тут ничего не могу ничего сказать, всегда использую безнал.

5. Так не только у monobank, особенно в текущих условиях. Лично меня ни monobank, ни Приват в этом плане никогда не обижали.

6. Это кому как. Я, например, предпочитаю приложения, а ИБ пользуюсь редко, в основном Приват24. Доводилось заходить в ИБ с полдюжины других банков, но больше ради интереса, а не по необходимости - в нормальном режиме пользуюсь приложениями. Само приложение у monobank очень даже ничего, если сравнивать с последователями monobank.

7. Пока есть альтернатива, наверное, так.



PS. Котики вообще не интересны. Наверное, они не для моей возрастной категории 1. Объективно 3 лучше чем 0. У многих банков тоже выбирать нужно, как и здесь.2. Ни разу не платил через monobank и тоже в целом считаю, что в Привате удобнее (по крайней мере, было). Был период, когда настроил регулярные платежи и пару лет в коммуналку вручную особо не влазил. Тем не менее, в последнее время оплачиваю в основном не через Приват.3. Так это у Вас как раз комиссии Привата, а не monobank.4. Тут ничего не могу ничего сказать, всегда использую безнал.5. Так не только у monobank, особенно в текущих условиях. Лично меня ни monobank, ни Приват в этом плане никогда не обижали.6. Это кому как. Я, например, предпочитаю приложения, а ИБ пользуюсь редко, в основном Приват24. Доводилось заходить в ИБ с полдюжины других банков, но больше ради интереса, а не по необходимости - в нормальном режиме пользуюсь приложениями. Само приложение у monobank очень даже ничего, если сравнивать с последователями monobank.7. Пока есть альтернатива, наверное, так.PS. Котики вообще не интересны. Наверное, они не для моей возрастной категории ingtrans

Повідомлень: 3619 З нами з: 31.07.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 132133134135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: THB і 3 гостейМодератори: Ірина_