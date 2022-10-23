Та не торопитесь
Скоро НБУ подымет курс, ото там и сменяете на грн
А то мож валютные облигажки прикупите на 3..6 мес, ась?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:46
Додано: Чет 20 жов, 2022 08:52
текущая доходность облигаций правительства сша с погашением 20 апреля 2023 года 4,45% годовых, это считается апсолютно надежным и безопасным вложением денег, бери хоть сейчас от 1000 дол
у мони долларовые овгз до апреля дают 3,71% годовых
Додано: Чет 20 жов, 2022 08:55
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:31
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:22
навіть Велика Палата Верховного Суду відклала оголошення рішення у справі за позовом Дубілета О.В. до ПриватБанку через повітряну тривогу.
Додано: Нед 23 жов, 2022 08:46
1. Кешбек у мене лише на 3 позиції, 2 з яких я майже не використовую. Та навіть на продукти треба не забувати вмикати кожного місяця, не вірю що останнє неможливо автоматизувати;
2. сплата за комуналку не така зручна як у приваті, хоча і безкоштовна, це + ;
3. не знаю як у інших, у мене з привату і на приват гроші йдуть з комісією. переказ між картами монобанку безкоштовний, хоча це й не дивно - так усюди;
4. поповнення тільки в айбоксах безкоштовне;
5. Кредитний ліміт то загадка і лотерея для багатьох. Ніхто не розуміє як і кому його призначають. Кредитна картка без кредиту - то дуже схоже на банківську махінацію з огляду на їх рекламу;
6. Мобільний додаток - це основне невдобство користування монобанком, показувати це як плюс - взагалі смішно. Відсутність веб-версії і параноїдальне обмеження на вхід в монобанк з будь-якого віртуального пристрою викликають як мінімум подив. В ДІЮ можна зайти з віртуалки, а в монобанк ні - вони особливі.
7. Було б дивно якщо ще і щомісячна сплата була, хто б туди взагалі пішов.
Якщо комусь подобається в котиків гратись - грайтесь звичайно, то ваше право...
Додано: Нед 23 жов, 2022 13:07
v_pisarenko
1. Объективно 3 лучше чем 0. У многих банков тоже выбирать нужно, как и здесь.
2. Ни разу не платил через monobank и тоже в целом считаю, что в Привате удобнее (по крайней мере, было). Был период, когда настроил регулярные платежи и пару лет в коммуналку вручную особо не влазил. Тем не менее, в последнее время оплачиваю в основном не через Приват.
3. Так это у Вас как раз комиссии Привата, а не monobank.
4. Тут ничего не могу ничего сказать, всегда использую безнал.
5. Так не только у monobank, особенно в текущих условиях. Лично меня ни monobank, ни Приват в этом плане никогда не обижали.
6. Это кому как. Я, например, предпочитаю приложения, а ИБ пользуюсь редко, в основном Приват24. Доводилось заходить в ИБ с полдюжины других банков, но больше ради интереса, а не по необходимости - в нормальном режиме пользуюсь приложениями. Само приложение у monobank очень даже ничего, если сравнивать с последователями monobank.
7. Пока есть альтернатива, наверное, так.
PS. Котики вообще не интересны. Наверное, они не для моей возрастной категории
Додано: Нед 23 жов, 2022 21:14
Задача перевірки балансу
Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?
Додано: Пон 24 жов, 2022 03:16
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