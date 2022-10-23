Додано: Нед 23 жов, 2022 13:07

1. Объективно 3 лучше чем 0. У многих банков тоже выбирать нужно, как и здесь.2. Ни разу не платил через monobank и тоже в целом считаю, что в Привате удобнее (по крайней мере, было). Был период, когда настроил регулярные платежи и пару лет в коммуналку вручную особо не влазил. Тем не менее, в последнее время оплачиваю в основном не через Приват.3. Так это у Вас как раз комиссии Привата, а не monobank.4. Тут ничего не могу ничего сказать, всегда использую безнал.5. Так не только у monobank, особенно в текущих условиях. Лично меня ни monobank, ни Приват в этом плане никогда не обижали.6. Это кому как. Я, например, предпочитаю приложения, а ИБ пользуюсь редко, в основном Приват24. Доводилось заходить в ИБ с полдюжины других банков, но больше ради интереса, а не по необходимости - в нормальном режиме пользуюсь приложениями. Само приложение у monobank очень даже ничего, если сравнивать с последователями monobank.7. Пока есть альтернатива, наверное, так.PS. Котики вообще не интересны. Наверное, они не для моей возрастной категории