Додано: Нед 23 жов, 2022 08:46

Примат написав: v-pisarenko написав: А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось... А в чому прикол монобанку? Нащо він взагалі? Банкоматів нема, терміналів нема, кредити не дають. Поясніть хтось...

я им пользуюсь так как:



1. есть кешбек (не сегодня я получил уже 8350 грн.)

2. удобно осуществлять коммунальные платежи (без комиссий, сразу видно по некоторым компаниям долг для оплаты).

3. переброска денег на карты других банков без комиссий

4. пополнение в терминалах без комиссий

5. можешь залазить в минус (кредитные деньги), при условии погашения долга до конца следующего месяца никаких процентов и комиссий.

6. ну и главное - удобное в пользовании мобильное приложение

7. нет ежемесячной абонентской платы за обслуживание карты



Есть альтернатива?



П.С.

для сравнения, в банке, где у меня зарплатный проект, минимальныя сумма за обслуживание карты - 25 грн в месяц я им пользуюсь так как:1. есть кешбек (не сегодня я получил уже 8350 грн.)2. удобно осуществлять коммунальные платежи (без комиссий, сразу видно по некоторым компаниям долг для оплаты).3. переброска денег на карты других банков без комиссий4. пополнение в терминалах без комиссий5. можешь залазить в минус (кредитные деньги), при условии погашения долга до конца следующего месяца никаких процентов и комиссий.6. ну и главное - удобное в пользовании мобильное приложение7. нет ежемесячной абонентской платы за обслуживание картыЕсть альтернатива?П.С.для сравнения, в банке, где у меня зарплатный проект, минимальныя сумма за обслуживание карты - 25 грн в месяц

1. Кешбек у мене лише на 3 позиції, 2 з яких я майже не використовую. Та навіть на продукти треба не забувати вмикати кожного місяця, не вірю що останнє неможливо автоматизувати;2. сплата за комуналку не така зручна як у приваті, хоча і безкоштовна, це + ;3. не знаю як у інших, у мене з привату і на приват гроші йдуть з комісією. переказ між картами монобанку безкоштовний, хоча це й не дивно - так усюди;4. поповнення тільки в айбоксах безкоштовне;5. Кредитний ліміт то загадка і лотерея для багатьох. Ніхто не розуміє як і кому його призначають. Кредитна картка без кредиту - то дуже схоже на банківську махінацію з огляду на їх рекламу;6. Мобільний додаток - це основне невдобство користування монобанком, показувати це як плюс - взагалі смішно. Відсутність веб-версії і параноїдальне обмеження на вхід в монобанк з будь-якого віртуального пристрою викликають як мінімум подив. В ДІЮ можна зайти з віртуалки, а в монобанк ні - вони особливі.7. Було б дивно якщо ще і щомісячна сплата була, хто б туди взагалі пішов.Якщо комусь подобається в котиків гратись - грайтесь звичайно, то ваше право...