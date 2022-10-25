v_pisarenko написав: mustbe написав: v_pisarenko написав:
Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?
Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке
Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?
Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.