RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
13
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:57

  mustbe написав:
  v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?

Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке

Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?
v_pisarenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 07:58

  v_pisarenko написав:
  mustbe написав:
  v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?

Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке

Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?

Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6511
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:13

  mustbe написав:
  v_pisarenko написав:
  mustbe написав:Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке

Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?

Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.

Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 05.05.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:26

  Amethyst написав:Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков :idea:

Это достаточно сложно и небезопасно, требует постоянной доработки и сопровождения.
А вот использовать чисто информационное АПИ для банального отображения балансов - это и не так трудно, и более секюрно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6511
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 133134135136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1354)
25.10.2022 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.