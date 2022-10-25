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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 20:57
mustbe написав: v_pisarenko написав:
Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?
Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке
Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?
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Додано: Вів 25 жов, 2022 07:58
v_pisarenko написав: mustbe написав: v_pisarenko написав:
Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?
Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке
Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?
Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.
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mustbe
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:13
mustbe написав: v_pisarenko написав: mustbe написав:
Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке
Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?
Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.
Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков
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Amethyst
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:26
Amethyst написав:
Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков
Это достаточно сложно и небезопасно, требует постоянной доработки и сопровождения.
А вот использовать чисто информационное АПИ для банального отображения балансов - это и не так трудно, и более секюрно
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