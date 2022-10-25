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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
13
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:57

  mustbe написав:
  v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?

Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке

Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?
v_pisarenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 07:58

  v_pisarenko написав:
  mustbe написав:
  v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?

Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке

Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?

Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:13

  mustbe написав:
  v_pisarenko написав:
  mustbe написав:Написать программу, которая будет показывать баланс по всем картам вашего аккаунта.
Например - на какой-нибудь веб-страничке

Авжеж. Це правильна відповідь. Клієнт монобанка має бути як мінімум програмістом. Я не розумію, як люди можуть казати що застосунок зручний та вдалий?

Написать такую программу - не так уж и трудно.
Могу сделать всем желающим за символическое вознаграждение.
Если будет интерес - обсудим в отдельной теме.

Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:26

  Amethyst написав:Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков :idea:

Это достаточно сложно и небезопасно, требует постоянной доработки и сопровождения.
А вот использовать чисто информационное АПИ для банального отображения балансов - это и не так трудно, и более секюрно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:42

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Та нуна сразу писать прогу для ДомБух с выполнением операций через ИБ и автосинхронизацией остатков по счетам/картам через АПИ всех своих банков :idea:

Это достаточно сложно и небезопасно, требует постоянной доработки и сопровождения.
А вот использовать чисто информационное АПИ для банального отображения балансов - это и не так трудно, и более секюрно

Када-та USB-банк предлагал подобную фичу: у себя в апликухе рисовал в виджетах остатки по картам клиента в других банках :) :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:10

Шановні, не вводьте людей в оману - це не просто. Я чотири години робив бота в телеграмі, який баланс по картах розказує. Це дуже не просто з огляду на те, що я не програміст як і більшість громадян цієї країни
v_pisarenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:42

  v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?

Спробуйте додаток AnyBalance. Дозволяє створювати віджети з балансами банків, мобільних операторів і т.п. При цьому не тільки своїх, але й інших осіб, потрібно лише пройти разову авторизацію. Погугліть по назві, в додатку є своя сторінка з детальною інформацією. Наприклад, я використовую цей додаток для відображення балансів Монобанку, Привату, Київстару, Лайфселу.
ternofond
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