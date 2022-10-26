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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:17
Striker написав:
...в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів...
Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.
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Howl
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:47
Howl написав:
Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.
Я вже не перший рік на форумі, сам можна сказати здогадався) Мав на увазі жарить Моно за нього чи ні. Також подивився тарифи і нічого подібного не знайшов.
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Striker
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00
Striker написав:
Підкажіть, якщо ліміт був майже повністю вибраний і зараз зняло за оплату частинами більшу суму, тобто в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів і тому подібного не буде? Немає часу читати тему, може в кого було.
Було. Покрив у кінці наступного місяця разом з заборгованістю пільгового періоду. Санкцій та комісій зі сторони моно не було
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arkavs
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