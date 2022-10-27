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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:17

Re: monobank

  Striker написав:...в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів...
Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:47

  Howl написав:Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.

Я вже не перший рік на форумі, сам можна сказати здогадався) Мав на увазі жарить Моно за нього чи ні. Також подивився тарифи і нічого подібного не знайшов.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00

  Striker написав:Підкажіть, якщо ліміт був майже повністю вибраний і зараз зняло за оплату частинами більшу суму, тобто в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів і тому подібного не буде? Немає часу читати тему, може в кого було.

Було. Покрив у кінці наступного місяця разом з заборгованістю пільгового періоду. Санкцій та комісій зі сторони моно не було
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:57

Несанкціонований овердрафт обслуговують як й звичайну заборгованість за картою. Навіть при розрахунку ОМП беруть як суму бору всю заборгованість
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:06

Re: monobank

может кто-то сказать, каким образом определяется размер кредитного лимита по карте?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:21

  Примат написав:может кто-то сказать, каким образом определяется размер кредитного лимита по карте?

тысячью параметрами https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/30/642116/
Мизантрóп
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  #<1 ... 134135136137
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