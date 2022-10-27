monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:17
Striker написав:
...в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів...
Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.
Howl
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:47
Howl написав:
Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.
Я вже не перший рік на форумі, сам можна сказати здогадався) Мав на увазі жарить Моно за нього чи ні. Також подивився тарифи і нічого подібного не знайшов.
Striker
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00
Striker написав:
Підкажіть, якщо ліміт був майже повністю вибраний і зараз зняло за оплату частинами більшу суму, тобто в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів і тому подібного не буде? Немає часу читати тему, може в кого було.
Було. Покрив у кінці наступного місяця разом з заборгованістю пільгового періоду. Санкцій та комісій зі сторони моно не було
arkavs
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:57
Несанкціонований овердрафт обслуговують як й звичайну заборгованість за картою. Навіть при розрахунку ОМП беруть як суму бору всю заборгованість
BBC
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:06
может кто-то сказать, каким образом определяется размер кредитного лимита по карте?
Примат
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:21
Примат написав:
может кто-то сказать, каким образом определяется размер кредитного лимита по карте?
тысячью параметрами
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/30/642116/
Мизантрóп
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