Striker написав:Підкажіть, якщо ліміт був майже повністю вибраний і зараз зняло за оплату частинами більшу суму, тобто в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів і тому подібного не буде? Немає часу читати тему, може в кого було.
Було. Покрив у кінці наступного місяця разом з заборгованістю пільгового періоду. Санкцій та комісій зі сторони моно не було
v_pisarenko написав:Шановні, не вводьте людей в оману - це не просто. Я чотири години робив бота в телеграмі, який баланс по картах розказує. Це дуже не просто з огляду на те, що я не програміст як і більшість громадян цієї країни
Телеграм глянути на телефоні можна а додаток поставити і дивитись залишки ні?
Даю алгоритм дій якщо досі не зрозумів (і не читав умови банка). 1. Окремий аккаунт для тебе 2. Окремий для жінки
Якщо не довіряєш жінці окремий рахунок, то і не варто на банк бичити, в умовах він таке і не пропонує (1 рахунок на 2х дорослих та ще й щоб додаток у різних людей одночасно був активний). А раз дуже треба мати лише 1 аккаунт, то бери данні через апі і ліпи свої костилі. І не перекладай проблеми з хворої на здорові голови.
Коллеги, вопрос тем, кто покупал военные ОВГЗ через Монобанк. Купленные облигации отображаются в меню «Сбережения»? Если да, как быстро они там появляются после трансакции? Если выплата купона сегодня, как быстро моно зачисляет деньги на карту?