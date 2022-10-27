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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:17

Re: monobank

  Striker написав:...в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів...
Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:47

  Howl написав:Это и называется несанкционированный овердрафт. Вроде как, в тарифах наказания за это не нашёл.

Я вже не перший рік на форумі, сам можна сказати здогадався) Мав на увазі жарить Моно за нього чи ні. Також подивився тарифи і нічого подібного не знайшов.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:00

  Striker написав:Підкажіть, якщо ліміт був майже повністю вибраний і зараз зняло за оплату частинами більшу суму, тобто в мене зараз світить мінус, а саме борг по картці більший за кред ліміт, то ніяких оверів і тому подібного не буде? Немає часу читати тему, може в кого було.

Було. Покрив у кінці наступного місяця разом з заборгованістю пільгового періоду. Санкцій та комісій зі сторони моно не було
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:57

Несанкціонований овердрафт обслуговують як й звичайну заборгованість за картою. Навіть при розрахунку ОМП беруть як суму бору всю заборгованість
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:06

Re: monobank

может кто-то сказать, каким образом определяется размер кредитного лимита по карте?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:21

  Примат написав:может кто-то сказать, каким образом определяется размер кредитного лимита по карте?

тысячью параметрами https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/30/642116/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:12

  v_pisarenko написав:Шановні, не вводьте людей в оману - це не просто. Я чотири години робив бота в телеграмі, який баланс по картах розказує. Це дуже не просто з огляду на те, що я не програміст як і більшість громадян цієї країни


Телеграм глянути на телефоні можна а додаток поставити і дивитись залишки ні?

Даю алгоритм дій якщо досі не зрозумів (і не читав умови банка).
1. Окремий аккаунт для тебе
2. Окремий для жінки

Якщо не довіряєш жінці окремий рахунок, то і не варто на банк бичити, в умовах він таке і не пропонує (1 рахунок на 2х дорослих та ще й щоб додаток у різних людей одночасно був активний). А раз дуже треба мати лише 1 аккаунт, то бери данні через апі і ліпи свої костилі. І не перекладай проблеми з хворої на здорові голови. :D
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:11

Военные ОВГЗ

Коллеги, вопрос тем, кто покупал военные ОВГЗ через Монобанк. Купленные облигации отображаются в меню «Сбережения»? Если да, как быстро они там появляются после трансакции? Если выплата купона сегодня, как быстро моно зачисляет деньги на карту?
AlexSV
 
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