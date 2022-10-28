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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:57

Re: monobank

  AlexSV написав:Дякую, заявку подавав ще вчора, в 13-10, гроші списало одразу, але до цього часу нічого не відображається в меню «Заощадження», пояснень від «служби турботи» в чому проблема, також немає, вот думаю, нафіга я сюди заліз?)))))


Я якось схоже купував, але діло було десь на вихідних, то зарахувалось все потім в понеділок-вівторок, тобто по обіцяних термінах вони могли і не справитись. Так що думаю варто почекати і все з'явиться. Купони зазвичай заходять у другій половині дня.
nighthawk5
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  #<1 ... 135136137138
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