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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:57
AlexSV написав:
Дякую, заявку подавав ще вчора, в 13-10, гроші списало одразу, але до цього часу нічого не відображається в меню «Заощадження», пояснень від «служби турботи» в чому проблема, також немає, вот думаю, нафіга я сюди заліз?)))))
Я якось схоже купував, але діло було десь на вихідних, то зарахувалось все потім в понеділок-вівторок, тобто по обіцяних термінах вони могли і не справитись. Так що думаю варто почекати і все з'явиться. Купони зазвичай заходять у другій половині дня.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:26
Если в Варусе платить моней - в деталях операции будет виден список покупок.
Прикольно. Но не очень законно, имхо
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mustbe
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:58
mustbe написав:
Но не очень законно, имхо
Обґрунтуйте. Варус не ділиться персональними даними, моні Ви й так дозволили збирати про Вас та обробляти 1000 параметрів. Можливо не дуже приємно, але мені навіть з моєю бурхливою фантазією не вдається знайти тут порушення.
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klug
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