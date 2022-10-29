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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:57

Re: monobank

  AlexSV написав:Дякую, заявку подавав ще вчора, в 13-10, гроші списало одразу, але до цього часу нічого не відображається в меню «Заощадження», пояснень від «служби турботи» в чому проблема, також немає, вот думаю, нафіга я сюди заліз?)))))


Я якось схоже купував, але діло було десь на вихідних, то зарахувалось все потім в понеділок-вівторок, тобто по обіцяних термінах вони могли і не справитись. Так що думаю варто почекати і все з'явиться. Купони зазвичай заходять у другій половині дня.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:26

Если в Варусе платить моней - в деталях операции будет виден список покупок.
Прикольно. Но не очень законно, имхо
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:58

  mustbe написав:Но не очень законно, имхо

Обґрунтуйте. Варус не ділиться персональними даними, моні Ви й так дозволили збирати про Вас та обробляти 1000 параметрів. Можливо не дуже приємно, але мені навіть з моєю бурхливою фантазією не вдається знайти тут порушення.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:52

Re: monobank

  mustbe написав:Если в Варусе платить моней - в деталях операции будет виден список покупок.

Так само в деяких ресторанах спостерігаю, але це тільки якщо оплата буа через еквайринг від моно (через QR код на столику). Імхо нічого такого тут нема - тобі просто показують чек прямо в додатку, розширена виписка можна сказати.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:55

  klug написав:
  mustbe написав:Но не очень законно, имхо

Обґрунтуйте. Варус не ділиться персональними даними, моні Ви й так дозволили збирати про Вас та обробляти 1000 параметрів. Можливо не дуже приємно, але мені навіть з моєю бурхливою фантазією не вдається знайти тут порушення.

Как это не делится ?
Варус передал моне информацию о том, что Имярек Имярекович купил презервативы, прокладки и тампоны.
На каком основании Варус передаёт эту инфу сторонней конторе ?
И с какой целью моня её принимает ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:35

  mustbe написав:
  klug написав:
  mustbe написав:Но не очень законно, имхо

Обґрунтуйте. Варус не ділиться персональними даними, моні Ви й так дозволили збирати про Вас та обробляти 1000 параметрів. Можливо не дуже приємно, але мені навіть з моєю бурхливою фантазією не вдається знайти тут порушення.

Как это не делится ?
Варус передал моне информацию о том, что Имярек Имярекович купил презервативы, прокладки и тампоны.
На каком основании Варус передаёт эту инфу сторонней конторе ?
И с какой целью моня её принимает ?

Так Варус же не знвє хто Ви. Він передає у моню інфу, що його карткою ХХХ купили кабачок і вазелін. Хто саме має право користуватися карткою знає лише моня, а сама вона його власність. Збір та обмін деперсоналізованою інформацією нічим не обмежений на скільки мені відомо, тому легко може бути здійснений у межах двосторонньої домовленості без вашого відома. Тож, про етичність можна сперечатися, але із законністю ніби усе чисто.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 22:54

Вероятно сопоставляют по номеру телефона.
И к "1000 факторов" добавляется 1001 - анализ содержимого корзины.
А далее использовать эту информацию можно использовать очень широко - от пересмотра кредитного лимита, до например отказа в обслуживании :)
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:26

  User253 написав:Вероятно сопоставляют по номеру телефона.

Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:55

  klug написав:
  User253 написав:Вероятно сопоставляют по номеру телефона.

Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?

А бонусная карта?
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 00:16

  mustbe написав:
  klug написав:
  mustbe написав:Но не очень законно, имхо

Обґрунтуйте. Варус не ділиться персональними даними, моні Ви й так дозволили збирати про Вас та обробляти 1000 параметрів. Можливо не дуже приємно, але мені навіть з моєю бурхливою фантазією не вдається знайти тут порушення.

Как это не делится ?
Варус передал моне информацию о том, что Имярек Имярекович купил презервативы, прокладки и тампоны.
На каком основании Варус передаёт эту инфу сторонней конторе ?
И с какой целью моня её принимает ?


скорей всего информацию о чеке тянет из карты лояльности.
без использования карты лояльности скорее всего не должно быть ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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  #<1 ... 135136137138
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