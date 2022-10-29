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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 01:04
User253 написав: klug написав: User253 написав:
Вероятно сопоставляют по номеру телефона.
Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?
А бонусная карта?
З чого випливає, що це обов'язкова умова?
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