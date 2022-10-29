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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 01:04

  User253 написав:
  klug написав:
  User253 написав:Вероятно сопоставляют по номеру телефона.

Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?

А бонусная карта?

З чого випливає, що це обов'язкова умова?
klug
 
Повідомлень: 7654
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  #<1 ... 136137138139
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monobank (1381)
30.10.2022 02:04
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