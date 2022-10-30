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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 01:04

  User253 написав:
  klug написав:
  User253 написав:Вероятно сопоставляют по номеру телефона.

Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?

А бонусная карта?

З чого випливає, що це обов'язкова умова?
klug
 
Повідомлень: 7654
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Подякували: 1079 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:42

  klug написав:З чого випливає, що це обов'язкова умова?

А кто сказал, что обов'язкова? Я просто высказал предположение, пока ждём подробностей.
User253
 
Повідомлень: 41
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:51

Re: monobank

Точно, показывает в Моно товары Варус.

Кстати, бонусной карты нет.
Andrey2512
 
Повідомлень: 386
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:13

  User253 написав:А далее использовать эту информацию можно использовать очень широко - от пересмотра кредитного лимита, до например отказа в обслуживании :)


или зарабатывать на продаже массива информации о предпочтениях клиентов.
все же подписали что моня имеет право передавать информацию третьим лицам? :wink:
mephala
 
Повідомлень: 7671
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Подякував: 208 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:09

  Andrey2512 написав:Точно, показывает в Моно товары Варус.

Кстати, бонусной карты нет.

У меня ничего не показывает. Фин.номер в Моне и в программе лояльности Варуса - разные.
Кащей
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Повідомлень: 1493
З нами з: 30.08.09
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Подякували: 76 раз.
 
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  #<1 ... 136137138139
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