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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 01:04
User253 написав: klug написав: User253 написав:
Вероятно сопоставляют по номеру телефона.
Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?
А бонусная карта?
З чого випливає, що це обов'язкова умова?
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klug
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Додано: Нед 30 жов, 2022 08:42
klug написав:
З чого випливає, що це обов'язкова умова?
А кто сказал, что обов'язкова? Я просто высказал предположение, пока ждём подробностей.
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User253
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Додано: Нед 30 жов, 2022 08:51
Точно, показывает в Моно товары Варус.
Кстати, бонусной карты нет.
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Andrey2512
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:13
User253 написав:
А далее использовать эту информацию можно использовать очень широко - от пересмотра кредитного лимита, до например отказа в обслуживании
или зарабатывать на продаже массива информации о предпочтениях клиентов.
все же подписали что моня имеет право передавать информацию третьим лицам?
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mephala
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:09
Andrey2512 написав:
Точно, показывает в Моно товары Варус.
Кстати, бонусной карты нет.
У меня ничего не показывает. Фин.номер в Моне и в программе лояльности Варуса - разные.
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Кащей
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