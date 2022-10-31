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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 01:04

  User253 написав:
  klug написав:
  User253 написав:Вероятно сопоставляют по номеру телефона.

Як часто ви на касі у маркеті називаєте номер телефону чи 5Г сам зчитує його з підкірки?

А бонусная карта?

З чого випливає, що це обов'язкова умова?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:42

  klug написав:З чого випливає, що це обов'язкова умова?

А кто сказал, что обов'язкова? Я просто высказал предположение, пока ждём подробностей.
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:51

Re: monobank

Точно, показывает в Моно товары Варус.

Кстати, бонусной карты нет.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:13

  User253 написав:А далее использовать эту информацию можно использовать очень широко - от пересмотра кредитного лимита, до например отказа в обслуживании :)


или зарабатывать на продаже массива информации о предпочтениях клиентов.
все же подписали что моня имеет право передавать информацию третьим лицам? :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:09

  Andrey2512 написав:Точно, показывает в Моно товары Варус.

Кстати, бонусной карты нет.

У меня ничего не показывает. Фин.номер в Моне и в программе лояльности Варуса - разные.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:46

что-то горох-приложение лежит ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:07

  IMPRINTER написав:что-то горох-приложение лежит ...

Матерые грейсовики кредиты возвращают )))
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:09

  IMPRINTER написав:что-то горох-приложение лежит ...

Ніби усе ОК. Вас просто забанили за космополітичність.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:12

  IMPRINTER написав:что-то горох-приложение лежит ...

Горячая линия говорит, что над проблемой работают, когда исправят не знают. У меня вся семья войти в приложение не может.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:19

  акет написав:
  IMPRINTER написав:что-то горох-приложение лежит ...

Горячая линия говорит, что над проблемой работают, когда исправят не знают. У меня вся семья войти в приложение не может.


Горох уже отчитался что типа чинят ...

пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...
IMPRINTER
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1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38834
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6204 раз.
 
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9
5
2
  #<1 ... 136137138139
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