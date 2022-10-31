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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:41

Re: monobank

писало "наш Кот лажанув",но операция таки прошла
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:25

  IMPRINTER написав:пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...

Передайте знаючим людям, що Інстаграм з'їхав з AWS ще у 2014-му році.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:55

  klug написав:
  IMPRINTER написав:пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...

Передайте знаючим людям, що Інстаграм з'їхав з AWS ще у 2014-му році.

всё проще-без света Универсал на Автозаводской в конце месяца
Мизантрóп
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Повідомлень: 7178
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
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1
  #<1 ... 137138139140
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