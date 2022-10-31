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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:41
писало "наш Кот лажанув",но операция таки прошла
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:25
IMPRINTER написав:
пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...
Передайте знаючим людям, що Інстаграм з'їхав
з AWS ще у 2014-му році.
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klug
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:55
klug написав: IMPRINTER написав:
пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...
Передайте знаючим людям, що Інстаграм з'їхав
з AWS ще у 2014-му році.
всё проще-без света Универсал на Автозаводской в конце месяца
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Мизантрóп
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- Повідомлень: 7178
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 1401 раз.
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1
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