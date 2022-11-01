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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:41
Re: monobank
писало "наш Кот лажанув",но операция таки прошла
Додано: Пон 31 жов, 2022 21:25
Передайте знаючим людям, що Інстаграм
Додано: Пон 31 жов, 2022 21:55
всё проще-без света Универсал на Автозаводской в конце месяца
Додано: Вів 01 лис, 2022 10:28
Згідно умов банку (будь-якого), користуватися карткою має право тільки власник. У випадку, якщо ви знайшли чужу картку, ви маєте повернути її в банк. На картках так і написано. Тож те, що вашою карткою користується третя особа (дружина - це третя особа, бо вона - не ви) - так-то підпадає під порушення договору з банком. І ви про це ще й публічно написали тут... Ну спробуйте на гарячу лінію ще написати, що ви таким чином порушуєте правила, хай вас заблокують, то вже карток не буде - не буде й проблем)))
Дитина, згідно законодавства, ще ж недієздатна, або обмежено дієздатна - їй, мабуть, можна дитячу картку передавати.
А взагалі хай жинка зробить собі картку на своє ім'я і не доведеться купувати козу, щоб потім її продавати.
Так і повинно бути. Не пам'ятаєте, кому звечора на благодійність відправляли... Що ж, це ваші проблеми.
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