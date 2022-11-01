v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?
Згідно умов банку (будь-якого), користуватися карткою має право тільки власник. У випадку, якщо ви знайшли чужу картку, ви маєте повернути її в банк. На картках так і написано. Тож те, що вашою карткою користується третя особа (дружина - це третя особа, бо вона - не ви) - так-то підпадає під порушення договору з банком. І ви про це ще й публічно написали тут... Ну спробуйте на гарячу лінію ще написати, що ви таким чином порушуєте правила, хай вас заблокують, то вже карток не буде - не буде й проблем)))
Дитина, згідно законодавства, ще ж недієздатна, або обмежено дієздатна - їй, мабуть, можна дитячу картку передавати.
А взагалі хай жинка зробить собі картку на своє ім'я і не доведеться купувати козу, щоб потім її продавати.
v_pisarenko написав:Ще одне ноухау монобанку - приховувати цифри в номерах карток. Вчора знадобилось подивитись номер карти на яку я переводив гроші місяць тому - не вдалося. Дізнався цифри лише через службу підтримки. Дуже-дуже вдобний додаток
Так і повинно бути. Не пам'ятаєте, кому звечора на благодійність відправляли... Що ж, це ваші проблеми.
kulikrom написав:не у всех 2 категории. купите осаго через моно и будет 3 категории целый год (авто/азс+).
спасибо, именно так и сделал , сейчас на постой ета категория. харчевался на окко - там била скидка от ОККО + кешбек от Мони , и получалось дешевле чем на бочках , при условии, что топливо на окко на пару пунктов лучше.