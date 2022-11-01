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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141>

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:41

Re: monobank

писало "наш Кот лажанув",но операция таки прошла
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:25

  IMPRINTER написав:пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...

Передайте знаючим людям, що Інстаграм з'їхав з AWS ще у 2014-му році.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:55

  klug написав:
  IMPRINTER написав:пы.сы. знающие говорят что сервера у Гороха на Амазоне, а Амазон лежит как и Инстаграмм у которого там же они ...

Передайте знаючим людям, що Інстаграм з'їхав з AWS ще у 2014-му році.

всё проще-без света Универсал на Автозаводской в конце месяца
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:28

  v_pisarenko написав:Є три карти. Чорна у мене, біла у дружини, жовта в дитини. Як всим трьом дізнатися який залишок на всіх трьох картах окремо один від одного без використання застосунку?

Згідно умов банку (будь-якого), користуватися карткою має право тільки власник. У випадку, якщо ви знайшли чужу картку, ви маєте повернути її в банк. На картках так і написано. Тож те, що вашою карткою користується третя особа (дружина - це третя особа, бо вона - не ви) - так-то підпадає під порушення договору з банком. І ви про це ще й публічно написали тут... Ну спробуйте на гарячу лінію ще написати, що ви таким чином порушуєте правила, хай вас заблокують, то вже карток не буде - не буде й проблем)))

Дитина, згідно законодавства, ще ж недієздатна, або обмежено дієздатна - їй, мабуть, можна дитячу картку передавати.

А взагалі хай жинка зробить собі картку на своє ім'я і не доведеться купувати козу, щоб потім її продавати.

  v_pisarenko написав:Ще одне ноухау монобанку - приховувати цифри в номерах карток. Вчора знадобилось подивитись номер карти на яку я переводив гроші місяць тому - не вдалося. Дізнався цифри лише через службу підтримки. Дуже-дуже вдобний додаток


Так і повинно бути. Не пам'ятаєте, кому звечора на благодійність відправляли... Що ж, це ваші проблеми.
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:59

Re: monobank

Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:02

  Andey написав:Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?

и автоматом их сам же и не включает коль так))
Думаю чтобы клиентам не теряться в выборе :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:52

  Andey написав:только 2 категории кешбека из двух возможных

не у всех 2 категории. купите осаго через моно и будет 3 категории целый год (авто/азс+). Но, тут уже начинаешь
  Мизантрóп написав:теряться в выборе
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:57

Re: monobank

kulikrom написав:
  Andey написав:только 2 категории кешбека из двух возможных

не у всех 2 категории. купите осаго через моно и будет 3 категории целый год (авто/азс+). Но, тут уже начинаешь
  Мизантрóп написав:теряться в выборе
А сколько даёт кэшбэк на бензин и СТО? Если купить Осаго.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:58

Re: monobank

лет 5-6 уже страховиков "добровольно" не кормлю,тризуб на лобовом))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:20

Re: monobank

  kulikrom написав:не у всех 2 категории. купите осаго через моно и будет 3 категории целый год (авто/азс+).

спасибо, именно так и сделал , сейчас на постой ета категория.
харчевался на окко - там била скидка от ОККО + кешбек от Мони , и получалось дешевле чем на бочках , при условии, что топливо на окко на пару пунктов лучше.
Goodman
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