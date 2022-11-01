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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:31

  Andey написав:Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?


ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:00

  IMPRINTER написав:
  Andey написав:Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?


ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...

Що ви як маленькі. Колись було більше категорій, і був вибір. З воєнним станом кешбек взагалі відмінили, і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи. Потім кешбек ось так обмежено повернули, а механізм вибору залишився той самий. Додатковий зиск з того, що вони не вмикаються автоматично - хтось може й забути ввімкнути. А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.
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