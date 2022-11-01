IMPRINTER написав: Andey написав:
Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?
ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...
Що ви як маленькі. Колись було більше категорій, і був вибір. З воєнним станом кешбек взагалі відмінили, і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи. Потім кешбек ось так обмежено повернули, а механізм вибору залишився той самий. Додатковий зиск з того, що вони не вмикаються автоматично - хтось може й забути ввімкнути. А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.