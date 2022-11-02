ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:31
Додано: Вів 01 лис, 2022 22:00
Що ви як маленькі. Колись було більше категорій, і був вибір. З воєнним станом кешбек взагалі відмінили, і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи. Потім кешбек ось так обмежено повернули, а механізм вибору залишився той самий. Додатковий зиск з того, що вони не вмикаються автоматично - хтось може й забути ввімкнути. А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.
Додано: Сер 02 лис, 2022 08:38
Re: monobank
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