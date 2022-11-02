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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:31
Andey написав:
Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?
ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:00
IMPRINTER написав: Andey написав:
Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?
ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...
Що ви як маленькі. Колись було більше категорій, і був вибір. З воєнним станом кешбек взагалі відмінили, і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи. Потім кешбек ось так обмежено повернули, а механізм вибору залишився той самий. Додатковий зиск з того, що вони не вмикаються автоматично - хтось може й забути ввімкнути. А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.
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M-Audio
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:38
M-Audio написав:
А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.
Все перейшло до Пенс фонду , знову нові мантри про нові форми бланків і тд і тп.
Наразі кешбеки не доходи, а сльози.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:48
lel написав:
сколько даёт кэшбэк на бензин и СТО? Если купить Осаго.
0,75 кредитні/1,5 власні. листопад 2022
Зауважую, що моно саме на Авто/Азс, бо інші мумуби лише Азс пропонують.
Найкращі авто-часи з моно були при Глуско
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:49
M-Audio написав:
і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи.
почитайте його останнє дуркування в телеграмі - не оновлюйте часто банку - це буде економія е/е і тд
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