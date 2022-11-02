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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142>

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monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:31

  Andey написав:Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?


ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:00

  IMPRINTER написав:
  Andey написав:Почему монобанк предлагает на выбор только 2 категории кешбека из двух возможных?


ну как при совке ) один депутат из одного возможного и ты его выбираешь) так и тут - выбор есть но выбора нет ...

Що ви як маленькі. Колись було більше категорій, і був вибір. З воєнним станом кешбек взагалі відмінили, і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи. Потім кешбек ось так обмежено повернули, а механізм вибору залишився той самий. Додатковий зиск з того, що вони не вмикаються автоматично - хтось може й забути ввімкнути. А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:38

Re: monobank

  M-Audio написав:А офіційно, мабуть, пояснять тим, що це додатковий дохід, і комусь може завадити отримати житлову субсідію.

Все перейшло до Пенс фонду , знову нові мантри про нові форми бланків і тд і тп.
Наразі кешбеки не доходи, а сльози.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:48

  lel написав:сколько даёт кэшбэк на бензин и СТО? Если купить Осаго.

0,75 кредитні/1,5 власні. листопад 2022
Зауважую, що моно саме на Авто/Азс, бо інші мумуби лише Азс пропонують.
Найкращі авто-часи з моно були при Глуско
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:49

Re: monobank

  M-Audio написав:і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи.


почитайте його останнє дуркування в телеграмі - не оновлюйте часто банку - це буде економія е/е і тд
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:31

Сертификаты Сильпо по-прежнему Монько берем или в ноябре есть что-то интереснее?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:59

iZi = 1.5%
Win = 2%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:02

Amethyst


кредо 5.5 %
camerondallas120530
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:24

camerondallas120530, от прям за сертифы Сільпа? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:44

Amethyst

там на все онлайн / офлайн оплаты
camerondallas120530
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