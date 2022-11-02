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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:46

  ВIВ написав:Сертификаты Сильпо по-прежнему Монько берем или в ноябре есть что-то интереснее?

Так сам БВР дає 2% балами, хіба ні ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1231
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Подякував: 1291 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:48

  camerondallas120530 написав:Amethyst

там на все онлайн / офлайн оплаты

3000 грн. в месяц тратт и можно на другие категории потратить, по которым ни один банк не даёт кешбэка в этом месяце
lara_08
 
Повідомлень: 436
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 15:11

Re: monobank

  Amethyst написав:Win = 2%
По ним нема сенсу придбавати сертифiкати - бо у пiрата картки лише вiза, а за них можна купити лише сертифiкат по номiналу 200 за 200, а це не цiкаво.
А от 1% по б5 за кредитнi дещо цiкавiше нiж монiни 0,75
Alien
 
Повідомлень: 812
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 15:18

  Alien написав:
  Amethyst написав:Win = 2%
По ним нема сенсу придбавати сертифiкати - бо у пiрата картки лише вiза, а за них можна купити лише сертифiкат по номiналу 200 за 200, а це не цiкаво.
А от 1% по б5 за кредитнi дещо цiкавiше нiж монiни 0,75

ёоо, забув (
Amethyst
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Повідомлень: 3292
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 16:16

  ВIВ написав:Сертификаты Сильпо по-прежнему Монько берем или в ноябре есть что-то интереснее?

к концу месяца по правильному Кредо набиваю,если телефонией в 6000 не вложусь по 2 аккам
Мизантрóп
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Повідомлень: 7187
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1457 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
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  #<1 ... 139140141142
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