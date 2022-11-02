|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:46
ВIВ написав:
Сертификаты Сильпо по-прежнему Монько берем или в ноябре есть что-то интереснее?
Так сам БВР дає 2% балами, хіба ні ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1231
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1291 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:48
camerondallas120530 написав:Amethyst
там на все онлайн / офлайн оплаты
3000 грн. в месяц тратт и можно на другие категории потратить, по которым ни один банк не даёт кешбэка в этом месяце
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 436
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:11
Amethyst написав:
Win = 2%
По ним нема сенсу придбавати сертифiкати - бо у пiрата картки лише вiза, а за них можна купити лише сертифiкат по номiналу 200 за 200, а це не цiкаво.
А от 1% по б5 за кредитнi дещо цiкавiше нiж монiни 0,75
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 812
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:18
Alien написав: Amethyst написав:
Win = 2%
По ним нема сенсу придбавати сертифiкати - бо у пiрата картки лише вiза, а за них можна купити лише сертифiкат по номiналу 200 за 200, а це не цiкаво.
А от 1% по б5 за кредитнi дещо цiкавiше нiж монiни 0,75
ёоо, забув (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Сер 02 лис, 2022 16:16
ВIВ написав:
Сертификаты Сильпо по-прежнему Монько берем или в ноябре есть что-то интереснее?
к концу месяца по правильному Кредо набиваю,если телефонией в 6000 не вложусь по 2 аккам
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7187
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1457 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|