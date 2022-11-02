По ним нема сенсу придбавати сертифiкати - бо у пiрата картки лише вiза, а за них можна купити лише сертифiкат по номiналу 200 за 200, а це не цiкаво. А от 1% по б5 за кредитнi дещо цiкавiше нiж монiни 0,75
По ним нема сенсу придбавати сертифiкати - бо у пiрата картки лише вiза, а за них можна купити лише сертифiкат по номiналу 200 за 200, а це не цiкаво. А от 1% по б5 за кредитнi дещо цiкавiше нiж монiни 0,75
M-Audio написав:і Горох бідкувався, які у банці настали тяжкі часи.
почитайте його останнє дуркування в телеграмі - не оновлюйте часто банку - це буде економія е/е і тд
В дядька клепка поїхала, шо ви хочте. Яка економія енергії, монобанк же в амазонівській хмарі. Дурне поїхало в турне...
ВIВ написав:Сертификаты Сильпо по-прежнему Монько берем или в ноябре есть что-то интереснее?
Штась?
І до всіх інших, хто тут на ельфійській з приводу сертифікатів - розкажіть, будь-ласка, суть питання? Це тре купити серфікати при касі? А який сенс? Шо в магазі розраховуватист, шо серфікатом, одне на одне вийде. В чім економія?