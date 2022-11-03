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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 09:56
Валютний депозит
Яким чином забрати валютний депозит готівкою не в Києві, може хтось має такий досвід?
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:09
сподіватися що партнер - А Банк видасть готівку (це вже на милість касира) - може повезе Сьогодні по приколу сходжу до А БАнку - спробую витягнути валюту - якщо не вийде - тоді вже до Універсалу
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